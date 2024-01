Atterrissage imminent, l'OL tient ses deux premières recrues

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato de l’OL est bel et bien lancé puisque le club rhodanien s’apprête à accueillir deux joueurs brésiliens en provenance de Botafogo, le défenseur Andryelson et le gardien de but Lucas Perri.

Chaud devant, le mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais va prendre un premier gros virage ce mardi. Alors que le club rhodanien négocie avec West Ham le transfert de Saïd Benrahma, ce sont deux joueurs brésiliens qui vont débarquer en ce début de semaine. Deux éléments très attendus dans la capitale des Gaules depuis de longues semaines : Lucas Perri et Adryelson. Ciblés par l’OL depuis même plusieurs mois, les deux joueurs sont sur le point de poser le pied en France puisque le média Fogao.net a dévoilé dans la nuit que Perri et Adryelson étaient dans l’avion en direction de Lyon afin de signer leur contrat avec le club détenu par John Textor.

Negociados pelo Botafogo, Adryelson e Lucas Perri viajam para a França para serem apresentados no Lyon https://t.co/RALoeZp3lE — FogãoNET ★彡 (@fogaonet) January 2, 2024

Une excellente nouvelle pour Pierre Sage, lequel va donc compter deux renforts de choix pour la seconde partie de saison afin d’assurer le maintien de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1. Globo explique par ailleurs que la présentation des deux joueurs à la presse française est prévue pour le 7 janvier, soit dimanche. Ces deux éléments vont apporter de la concurrence à l’OL, y compris à un poste où Anthony Lopes est indiscutable depuis dix ans.

Adryelson et Perri présentés à Lyon dimanche ?

Gardien de 25 ans, Lucas Perri est actuellement l’un des meilleurs portiers d’Amérique du Sud, à tel point qu’il a déjà été convoqué avec la sélection brésilienne. Adryelson de son côté, lui aussi âgé de 25 ans, est un défenseur central de référence au Brésil avec 35 matchs au compteur sous les couleurs de Botafogo la saison dernière. A cette heure, les montants des deux transferts n’ont pas encore filtré. Mais à n’en pas douter, John Textor a trouvé un montage avantageux pour ses deux clubs, après avoir ficelé dans le sens inverse le prêt de Jeffinho du côté de Botafogo. Voilà en tout cas une information qui ravira les supporters de l’OL, qui vont maintenant attendre avec gourmandise la suite d’un mercato annoncé comme explosif sur les bords du Rhône avec une enveloppe totale estimée entre 40 et 65 millions d’euros en fonction des ventes.