ASSE-OL : Fékir lance le derby de manière trash

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

L’OL a poursuivi une série de victoires qui commence à être impressionnante, puisque cela fait cinq matchs de rang que les joueurs de Bruno Genesio s’imposent.

Autant dire que le plein de confiance est fait avant le derby de dimanche à l’ASSE. Même si à cette occasion, la rivalité cinglante entre les deux clubs fait oublier, le temps d’un match, tous les chiffres et la forme du moment. En tout cas, Nabil Fékir sent que son équipe est prête pour ce rendez-vous, et le capitaine lyonnais s’est même permis de chauffer son rival historique avec une petite phrase assassine en fin de déclaration.

« Cette victoire contre Everton fait plaisir à tout le monde. Ces trois points font du bien. On fait un grand pas vers la qualification pour les 16es. C’est une belle soirée, surtout que l’Atalanta a fait match nul contre l’Apollon. C’est parfait avant le gros match de dimanche contre l’ASSE. Je suis sorti à l’heure de jeu pour souffler. Ça fait du bien. L’effectif est de qualité, donc on a gagné. Dimanche, ce sera mon premier derby en tant que capitaine. Ce sera un plaisir, mais l’important sera de le gagner. On ira là-bas pour cela. De toute façon, il n’y a pas grand-chose à faire là-bas », a balancé le meneur de jeu lyonnais, qui poursuit la tradition du chambrage avant le derby, en insinuant qu’on s’ennuie ferme dans la vie de tous les jours à Saint-Etienne.