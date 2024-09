Anthony Lopes vendu, l'OL a frôlé le coup parfait

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Indésirable durant tout l’été, Anthony Lopes est finalement resté à l’OL. Le gardien portugais a pourtant été proche de faire ses valises pour rejoindre le FC Nantes en fin de mercato, mais l’opération n'est pas allée au bout.

Dans le viseur du Sporting, de certains clubs en Arabie Saoudite ou encore du FC Nantes, Anthony Lopes avait quelques courtisans sur le marché des transferts cet été. Indésirable aux yeux de sa direction, qui souhaitait absolument le faire partir en raison de son imposant salaire, le gardien portugais est finalement resté dans la capitale des Gaules. Un coup dur pour l'Olympique Lyonnais, d’autant plus qu’Anthony Lopes n’a plus aucune chance de jouer avec la promotion de Lucas Perri en tant que n°1 et le recrutement de Rémy Descamps en tant que doublure. Le dossier Lopes a énervé les dirigeants lyonnais durant tout l’été, mais ceux-ci ont eu un bel espoir de voir leur gardien partir lors de la dernière journée du mercato.

Cherki, Lopes et Caqueret, l’OL a tout raté https://t.co/51o4huflkI — Foot01.com (@Foot01_com) September 2, 2024

Et pour cause, le journal L’Equipe révèle dans son édition du jour qu’après avoir pris des renseignements au mois de juin, le FC Nantes a accéléré dans le money-time du mercato pour s’offrir Anthony Lopes à tel point qu’un accord avait été trouvé entre les Canaris, le gardien portugais et l’OL. Le deal n’a finalement pas abouti car dans le même temps, Alban Lafont, tout proche de quitter Nantes, n’a pas pas trouvé de point de chute dans les temps contre toute attente. A un an de la fin de son contrat, Anthony Lopes est donc toujours un joueur de l’Olympique Lyonnais, où il perçoit un salaire estimé à plus de 4 ME par an.

Lopes reste à l'OL, un énorme coup dur pour les finances

Une somme rondelette pour un numéro trois et qui explique pourquoi David Friio et le board lyonnais ont fait leur maximum pour se débarrasser de Lopes lors de ce mercato estival, en vain. Et le gardien de 33 ans n’est pas le seul dans ce cas puisque Dejan Lovren, lui aussi écarté du groupe professionnel et poussé vers la sortie durant le mercato, n’a pas trouvé de point de chute. Cela fait beaucoup de poids morts dans le vestiaire lyonnais, ce qui va compliquer la tâche de Pierre Sage et faire beaucoup de mal aux finances du club rhodanien cette saison.