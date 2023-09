Anthony Lopes craque, ça a chauffé à Brest ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La tension était grande du côté de l'OL après la défaite à Brest. Et dans le parcage réservé aux supporters lyonnais, le ton est monté au point même que cela a été très chaud avec Anthony Lopes, pourtant irréprochable.

Le gardien international portugais de l'Olympique Lyonnais fêtait samedi soir en Bretagne son 350e match sous le maillot du club rhodanien, une performance inouïe, même si Grégory Coupet le devance toujours avec 519 rencontres avec l'OL. A deux ans de la fin de son contrat avec Lyon, Anthony Lopes sait qu'il aura du mal à rejoindre Coupet, mais il espère encore briller et ne pas avoir à vivre ce qu'il a vécu samedi au stade Francis-Le Blé. Tandis que son équipe était à la dérive face au Stade Brestois, Lopes tentait d'éviter le naufrage, et jusqu'à la 88e minute, et le but de Mounié, c'était le cas. Mais cette défaite de l'Olympique Lyonnais témoigne d'une situation critique au sein d'une équipe en plein cauchemar et où les nerfs sont à vif.

Lopes fait face à des supporters furieux

🙌 Notre dernier rempart... Notre taulier... Notre Gone 𝗔𝗻𝘁𝗵𝗼𝗻𝘆 𝗟𝗼𝗽𝗲𝘀 va disputer son 350ème match de @Ligue1UberEats ce soir 👊🔴🔵 #SB29OL pic.twitter.com/82VQQZG9zL — Olympique Lyonnais (@OL) September 23, 2023

Pour preuve, une fois le coup de sifflet final donné, et fidèle à ses habitudes, Anthony Lopes est allé saluer les supporters lyonnais qui avaient fait le déplacement jusqu'à Brest. Mais l'accueil a été polaire, des insultes ayant même été lancées à l'encontre du gardien de but de 32 ans. De quoi faire craquer le natif de Givors, furieux d'entendre de tels propos, et qui a immédiatement retiré son masque de protection afin de mieux faire savoir sa façon de penser à ceux qui le pourrissaient. Le ton est monté, et comme le précise Le Progrès, c'est l'intervention des agents de sécurité de l'Olympique Lyonnais qui a probablement évité un incident beaucoup plus fâcheux. Cette séquence surréaliste témoigne de la tension extrême qui a gagné l'OL et ses supporters, le maintien en Ligue 1 n'étant désormais plus un sujet tabou dans les Space réservés aux fans de Lyon.