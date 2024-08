Annoncé à Rennes, Yaser Asprilla fonce vers l'OL ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A seulement 20 ans, Yaser Asprilla est l’un des joueurs les plus convoités lors de ce mercato estival. Ciblé par Rennes mais également Leicester et Gérone, l’attaquant colombien intéresse également l’OL.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Yaser Asprilla gagne sans doute à être connu. L’attaquant colombien de 20 ans est l’un des joueurs les plus convoités du mercato cet été et ce n’est pas un hasard. Après une saison aboutie à Watford en Championship (13 buts, 13 passes décisives), l’ailier droit colombien est dans le viseur de nombreux clubs européens. Le Stade Rennais, Leicester ou encore Gérone sont sur les rangs pour accueillir celui dont le contrat expire dans un an chez les Hornets. Les clubs intéressés par Yaser Asprilla sont prévenus, il faudra au minimum lâcher 25 millions d’euros pour le recruter.

Une somme qui ne semblait pas effrayer le Stade Rennais, qui n’a cependant pas (encore) les faveurs du joueur. Ce dossier traine, malgré sa présence en Ille-et-Vilaine le week-end dernier pour visiter les installations, et un nouveau club de Ligue 1 aimerait en profiter pour rafler la mise au nez et à la barbe de ses rivaux. A en croire les informations du média colombien Antena2, c’est l’Olympique Lyonnais qui a fait son apparition au cours des dernières heures dans ce dossier. Le site spécialisé affirme que « des négociations sont en cours » entre l’OL et Watford pour le transfert de Yaser Asprilla, preuve de l’intérêt très prononcé du club rhodanien à l’égard du natif de Bajo Baudó.

Yaser Asprilla à Lyon pour 25 ME ?

Antena2 affirme par ailleurs que l’attaquant de Watford est emballé à l’idée de rejoindre la Ligue 1, un championnat qui a l’habitude d’accueillir de jeunes talents en post-formation avant de rejoindre les plus grands clubs européens. En attendant de savoir si Asprilla rejoindra l’OL, on peut en tout cas être certain que le dossier ne trainera pas trop longtemps puisque selon le média colombien, l’homme fort de Watford en 2023-2024 souhaite que sa destination soit connue avant la reprise des championnats européens.

Cela laisse donc un peu plus d’une semaine à Lyon mais également aux autres courtisans du joueur pour trouver un accord avec Watford et s’offrir l’un des plus grands talents du football sud-américain. Pour l’OL, si cette piste venait à aboutir, cela signifierait sans doute qu’un joueur offensif fera ses valises d’ici la fin du mercato. Ces derniers jours, les noms de Gift Orban et d’Ernest Nuamah ont timidement été évoqués pour un potentiel départ.