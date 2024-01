Adryelson et Perri cet hiver, l'OL peut remercier ses anciens

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Les transferts d'Adryelson et Lucas Perri à l'OL semblaient inévitables avec la présence de John Textor à Botafogo. Néanmoins, l'Américain n'a pas directement convaincu les joueurs du transfert. Des anciens brésiliens de l'OL ont été plus déterminants.

John Textor négociant avec John Textor. Beaucoup d'internautes se sont amusés des transferts de Lucas Perri et Adryelson à l'OL. Il est vrai que le club rhodanien avait de grandes chances de réussir ces deux opérations puisque John Textor est actionnaire majoritaire des deux entités. Il lui était plus facile d'assurer ces recrutements, qui plus est pour 7 millions d'euros seulement. Cependant, l'option OL était-elle séduisante pour les deux brésiliens ? Pas vraiment quand on sait que Lyon joue le maintien en Ligue 1. Les deux révélations de Botafogo avaient des contacts bien plus prestigieux en Europe. Heureusement, le lien entre l'OL et le Brésil a su faire la différence dans la dernière ligne droite.

Marçal et Rafael ont envoyé Adryelson à l'OL

Le club rhodanien a accueilli une grosse colonie auriverde depuis 25 ans. Sonny Anderson, Juninho, Fred, Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes entre autres. La plupart ont apprécié leur séjour dans le Rhône, à l'image de Fernando Marçal et Rafael. Ces deux éléments font partie de la galaxie Eagle Football puisqu'ils évoluent à Botafogo. Ils ont été les partenaires de Lucas Perri et Adryelson ces derniers mois. Le nouveau défenseur central lyonnais a révélé que ce sont eux qui l'ont convaincu de signer à l'OL. Ils ont su parfaitement lui vendre le club mais aussi la ville rhodanienne.

« Je leur ai dit que j'avais reçu une offre de l'Olympique lyonnais. Ils m'ont tous les deux répondu « Vas-y, ne regarde pas les autres propositions. Tu y seras performant, les gens vont t'apprécier et t'accueillir chaleureusement. Tu vas jouer et t'entendre avec tout le monde ». C'est vrai que j'ai été bien reçu à mon arrivée. Ils m'ont dit de très bonnes choses sur la ville et le club, que des choses positives », a t-il confié auprès des médias de l'OL. Fidèles soldats sur le terrain avec l'OL, Fernando Marçal et Rafael ont encore su rendre service à leur ancien club. Les supporters lyonnais peuvent leur en être reconnaissants et, ce d'autant plus si Lucas Perri et Adryelson éclatent en Ligue 1.