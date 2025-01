Accord total ‍: Paulo Fonseca à l’OL pour mercredi

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Pierre Sage limogé, c'est Paulo Fonseca qui va prendre la suite très rapidement à l'OL.

Il y a un mois, Paulo Fonseca était limogé après un match houleux face à l’AS Roma, où il avait vu rouge contre son ancien club. L’entraineur portugais était depuis tout ce temps en contact avec John Textor, qui a pour lui une profonde estime et lui a fait savoir que le poste d’entraîneur de l’OL lui tendait les bras. Les mauvais résultats ont fait accélérer les choses et même avec une amélioration à ce niveau, rien ne dit que Pierre Sage aurait gardé sa place. Viré depuis ce mardi matin, le technicien français va laisser sa place très rapidement car un accord a été trouvé avec Paulo Fonseca.

Cela ne faisait guère de doute, mais l’ancien coach de Lille a donc fait valider son arrivée avec ses agents, et est attendu avant mercredi soir à Lyon pour y signer son nouveau contrat et prendre ses marques. Selon RMC, il pourrait même être sur le banc de touche pour la venue de Ludogorets pour le dernier match d’Europa League qui aura son importance pour éviter les barrages et finir dans le Top8. En attendant, c’est Jorge Maciel qui dirige la séance de joueurs lyonnais tout de même choqués par le départ de leur entraineur aussi brusquement.