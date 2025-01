Accord Cherki-Textor pour un chèque stupéfiant

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A dix jours de la fin du mercato d'hiver, Rayan Cherki est toujours un joueur de l'Olympique Lyonnais. Mais le cas du jeune prodige de l'OL est toujours au coeur des rumeurs.

Eagle Football Group a annoncé de bonnes nouvelles financières pour Lyon dans la nuit de vendredi à samedi, puisque grâce notamment à sa holding, John Textor a fait entrer 83 millions d'euros dans les caisses de l'OL, soulageant la pression mise par la DNCG. Cependant, le patron américain de l'Olympique Lyonnais sait qu'il va devoir encore faire des efforts pour rétablir sérieusement les comptes de son club, et c'est le dossier Rayan Cherki qui suscite le plus d'attention, le milieu de terrain de 21 ans étant l'un des joueurs les plus scrutés en Europe. Tandis que l'on a appris par la presse allemande que le Bayern Munich n'était pas encore disposé à faire une offre pour Cherki, le site TeamTalk affirme ces dernières heures que le joueur lyonnais et John Textor se sont entendus pour un montant qui pourrait permettre à la pépite lyonnaise de partir.

L'OL s'est mis d'accord avec Rayan Cherki

On ne lâchera rien 🦁 pic.twitter.com/UI7XbQiryS — Rayan Cherki (@rayan_cherki) January 19, 2025

En effet, John Textor aurait indiqué à Rayan Cherki que du côté de l'Olympique Lyonnais, on acceptera de le laisser partir pour 22,5 millions d'euros. « Nous pouvons confirmer que Cherki a un « gentlemen's agreement » avec le propriétaire lyonnais John Textor selon lequel si une offre de 22,5 millions d'euros arrive pour lui ce mois-ci, elle sera probablement acceptée, c'est pourquoi certains clubs envisagent une offre. Le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen ont manifesté leur intérêt pour Cherki et sont considérés comme les principaux prétendants dans la course pour la star lyonnaise, selon les sources de TEAMtalk », précise le très sérieux Ben Jacobs.

Et notre confrère anglais d'ajouter que les pistes qui menaient Cherki à Chelsea et à Fulham sont désormais à conjuguer au passé, et qu'Everton a tourné le dos au milieu de terrain français de l'OL, puis préférant son coéquipier Ernest Nuamah. A voir cependant si un club fera réellement une offre pour Rayan Cherki, et si le Paris Saint-Germain, qui s'était positionné l'été dernier, reviendra à la charge, ce qui semble peu probable, Nasser Al-Khelaifi ne voulant sûrement pas aider aider John Textor cet hiver.