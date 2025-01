L'OL empoche 83ME, miracle de nuit à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué financier, Eagle Football Group, propriétaire de l'OL, annonce une nette amélioration de sa situation financière. Un message autant destiné aux investisseurs qu'aux supporters et à la DNCG.

Placé sous la menace d'une lourde sanction sportive, et toujours interdit de recrutement, l'Olympique Lyonnais vient d'annoncer que 83 millions d'euros venaient d'entrer dans ses caisses grâce à Eagle Football Holding, la société qui chapeaute Eagle Football Group et permet donc de faire passer de l'argent entre les différents clubs de John Textor. En détails, la société précise que les transferts de différents joueurs ont rapporté 62,3 millions d'euros, hors bonus. Cependant, dans cette somme, il y a les 33 millions d'euros versés par le Zénith Saint-Pétersbourg pour Luiz Henrique, dont on ne sait pas s'ils seront validés par la DNCG dans la mesure où le joueur de Botafogo n'a jamais mis les pieds à Lyon.

L'OL envoie un message positif à la DNCG

D'autre part, le club a également résilié le contrat de trois joueurs, Anthony Lopes, Florent Da Silva et Wilfried Zaha, libérant ainsi une belle masse salariale. Enfin, on apprend également que Michele Kang a versé 21,3 millions d'euros dont 11 millions d'euros pour l'achat d'actions supplémentaires dans l'OL Féminin. Eagle Football Group précisé que deux agences de notations de crédit ont confirmé un BBB et un BBB+ pour le FCT Olympique Lyonnais StadCo et le crédit Senior. Reste à savoir si la DNCG sera convaincue par ces signaux positifs envoyés par John Textor dans ce communiqué financier diffusé sur le site de l'Olympique Lyonnais. En attendant, l'équipe de Pierre Sage va devoir réussir à s'imposer dimanche à Nantes afin de repartir du bon pied en Ligue 1 et éloigner le spectre d'un licenciement de l'entraîneur français et la venue de Paulo Da Fonseca, qui aurait aussi un gros coût financier.