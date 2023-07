50 millions offerts, Cherki au coeur d'une guerre franco-anglaise

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La pépite de l'Olympique Lyonnais sort d'une saison et d'un Euro très convaincants, au point d'éveiller l'intérêt de Newcastle, qui n'aura aucun problème pour miser gros sur Rayan Cherki cet été.

L’Olympique Lyonnais se sait attaqué sur trois de ses pépites cet été. Alors que le club a du mal à convaincre la DNCG de son bon équilibre financier, John Textor a très envie de réussir le tour de force de conserver à la fois Castello Lukeba, suivi par le RB Leipzig, Bradley Barcola, dans le viseur du PSG, et Rayan Cherki. Ce dernier est en train de passer un cap, car le voilà désormais titulaire en Ligue 1 et leader technique de l’équipe de France espoirs à seulement 19 ans. Le meneur de jeu possède un potentiel assez incroyable et Laurent Blanc l’a pris sous son aile pour le faire progresser et en faire une arme fatale de l’OL la saison prochaine.

Cherki passe chez le clan Mbappé

Il faudra toutefois faire attention à celui qui a changé d’agent pour rejoindre la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari. Un bouleversement en vue d’un transfert ? C’est une possibilité qu’un club anglais aux poches pleines à envie de tester. En effet, selon Le Foot, Newcastle prépare une offre à hauteur de 50 millions d’euros pour convaincre l’OL de lui céder Rayan Cherki. Un montant décidément en vogue, puisque c’est le même prix que le PSG semble prêt à mettre pour récupérer Bradley Barcola.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

De son côté, Rayan Cherki est sous contrat jusqu’en juin 2025 et sa valeur a longtemps été estimée autour de 30 millions d’euros. Un prix que le Real Madrid était prêt à mettre il y a deux ans de cela. Depuis, l’OL a surtout prévenu tout le monde que son jeune milieu n’était pas à vendre, et notamment par la décision de Jean-Michel Aulas de refuser une offre qu’il a jugée presque insultante de 16 millions d’euros de la part du PSG l’hiver dernier. En attendant, Newcastle risque donc de revenir avec de sérieux arguments financiers. Et sportifs également, puisque les Magpies comptent bien se battre pour le titre et briller en Ligue des Champions, le recrutement de Sandro Tonali en étant la dernière preuve en date.