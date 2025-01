35 millions et Textor oublie totalement l’OL

Textor et Botafogo vont faire une très belle vente. L'OL pensait être dans le coup, mais ce ne sera pas le cas vue l'offre démentielle effectuée pour Luiz Henrique.

Les transferts entre joueurs du groupe Eagle, John Textor connait ça. Le propriétaire de la holding maitrise les aller-retours entre ses différentes formations, et il en a encore pleinement profité cet hiver en faisant venir Thiago Almada à l’OL pour zéro euro. De quoi laisser la DNCG impassible. Mais il faut aussi faire entrer de l’argent dans les caisses en provenance de l’extérieur parfois. C’est ce qu’il va se passer dans les prochains jours avec le transfert de Luiz Henrique. L’international brésilien, décisif dans la saison réussie de Botafogo, a été supplié de rester au sein du club de Rio de Janeiro par ses coéquipiers. Mais tout le monde est sur le départ et il y a une équipe entière à reconstruire.

#LuizHenrique to #Zenit from #Botafogo is at the final stage for €35M. Ready a contract until 2029. #transfers https://t.co/zsDqGqcdXd