2 sur 10, l'arbitre du match Le Havre-OL bonnet d'âne de la Ligue 1

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La performance de l'arbitre du match Le Havre-Lyon a fait bondir les dirigeants et les supporters de l'OL. Il est vrai que Gaël Angoula a fait fort encore une fois.

Bien connu dans la région normande pour avoir embourbé le SM Caen en 2021 lors d'un match contre Dijon resté dans toutes les mémoires, Gaël Angoula a frappé dimanche au Havre, ville dont il est natif. L'ancien joueur, reconverti arbitre ce qui lui vaut une petite cote de popularité dans les médias, a pris quelques décisions logiques contre l'Olympique Lyonnais, dimanche lors de la défaite de l'équipe de Pierre Sage au Stade Océane, mais il a aussi oublié de sanctionner des joueurs havrais, la liaison avec la VAR ne semblant pas fonctionner en permanence. Après la rencontre, David Friio n'a pas caché sa façon de penser, le dirigeant lyonnais étant ulcéré de certaines des décisions de Gaël Angoula. Ce lundi, dans L'Equipe, Hugo Guillemet ironise sur la prestation de l'arbitre, au niveau de celle de l'Olympique Lyonnais.

L'OL furax contre l'arbitre

Pour le journaliste, qui suit au quotidien l'actualité de l'OL, l'arbitre du match Le Havre-Lyon mérite un 2 sur 10, ce qui fait de lui le pire arbitre de la journée de Championnat. Et dans son commentaire, Hugo Guillemet est plutôt très caustique. « L’histoire du match peut se raconter autour des décisions de Gaël Angoula, peut-être encore moins bon que les Lyonnais. L’arbitre n’a pas été aidé par ses assistants du VAR, muets dans l’oreillette (…) Le directeur sportif de l’OL, à qui il n’a pas échappé qu’Angoula avait évolué au Havre au cours de sa carrière de joueur, a aussi fait entendre sa colère sur un penalty non sifflé pour une main de Sabbi et a jugé « sévère » l’expulsion d’O’Brien », rappelle le journaliste de L'Equipe, qui rappelle toutefois que David Friio est plus attendu sur le mercato de l'OL que sur ses commentaires contre l'arbitre.