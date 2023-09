2 points en 6 matchs, le pire OL de l'histoire

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En s'inclinant 1-0 à Brest, après un match très mauvais, l'Olympique Lyonnais se retrouve avec deux points pris en six rencontres. Un record dans le mauvais sens qui fait désormais très peur aux supporters de l'OL.

Il n'y a pas eu d'effet Fabio Grosso à Lyon, et la prestation de son équipe ce samedi soir à Brest doit probablement donner mal au crâne au technicien italien. L'ancien joueur de l'OL le sait, à ce rythme-là, il n'est pas vraiment d'actualité de parler de qualification européenne, mais de maintien en Ligue 1. La société Opta affiche une statistique qui a de quoi effrayer les fans de l'Olympique Lyonnais après cette défaite en Bretagne. « Lyon n'a pris que 2 points après 6 matches de Ligue 1 en 2023/24, soit son plus mauvais départ lors d'un exercice dans l'élite avec 1979/80 (2 nuls, 4 défaites, 18e en fin de saison et maintenu suite aux barrages) », rappelle le site spécialisé. Dans une semaine, l'OL se déplace à Reims, une autre solide formation de ce début de saison de Ligue 1.