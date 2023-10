141 millions pour l'OL, Tony Parker fait une offre à Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor souhaite se séparer de l'Arena, et le propriétaire de l'Olympique Lyonnais a déjà trouvé un acheteur. Tony Parker a déjà présenté son offre au successeur de Jean-Michel Aulas.

L’Arena tant souhaitée par Jean-Michel Aulas sera mise en service le mois prochain avec un match de l’ASVEL pour l’inaugurer, mais si cette salle ultra-moderne fait parler d’elle ces derniers jours ce n’est pas pour parler de basket et d’Euroligue. Car la presse économique a révélé que John Textor n’avait pas l’intention de conserver cet équipement, l’homme d’affaires américain voulant la céder afin d’avoir des fonds pour investir dans des académies de football. Le propriétaire d’OL Groupe n’a pas communiqué sur la cession de cette salle qui a tout de même coûté 141 millions d’euros, mais c’est Tony Parker, patron de l’ASVEL, qui l’a fait à sa place. Le légendaire basketteur français, entré au Hall of fame de la NBA durant l’été et très brillant businessman, a tout simplement posé sa candidature au rachat de l’Arena et a même déjà rencontré John Textor pour lui dire.

TP prêt à investir dans l'Olympique Lyonnais

Répondant à L’Equipe, Tony Parker, qui devrait réintégrer le board de l’Olympique Lyonnais, confirme vouloir racheter la totalité des parts de la salle où évoluera son équipe de basket lors des grands rendez-vous européens masculins et féminins. mais TP ne pense pas qu’au basket. « J'en ai parlé avec mes actionnaires, ils veulent foncer (sourire), et on a envie de se positionner pour racheter la salle ! C'est toujours bien pour un club d'être propriétaire de sa salle (…) Si on rachète la LDLC Arena, il faut que ce soit un business qui tourne, et on sait très bien que ce sont les concerts qui font tourner ce genre de salles », prévient le patron du club de Villeurbanne. Mercredi, Tony Parker a donc évoqué directement ce sujet avec John Textor lors d’un tête-à-tête entre les deux hommes.

Et cette réunion s’est déroulée dans une excellente ambiance qui peut laisser penser que l’offre de la star du basket a de sérieuses chances d’être retenue : « Il est très content. Je pense que l'on sera en position de force pour récupérer la salle. L'OL est quand même toujours actionnaire de l'Asvel et pour lui, ce serait une bonne chose que cela revienne au groupe que je mène, parce que ça restera dans l'écosystème lyonnais. » Ce dossier de la vente de l'Arena devrait avancer rapidement, ce genre d'équipement étant très recherché par les investisseurs. Reste que John Textor a souvent surpris son monde, et même si Tony Parker fait désormais figure de favori au rachat, on n'est pas à une surprise près. Il sera ensuite temps de savoir ce que le patron de l'Olympique Lyonnais fera de ces millions d'euros.