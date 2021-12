0-0 à Lille, la délivrance pour l’OL

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais n’avance toujours pas au classement, et voir par exemple la deuxième place désormais occupée par l’OM s’éloigner encore un peu plus.

Mais le match nul solide récupéré à Lille convient visiblement aux Lyonnais. Certes, le résultat n’est pas à la hauteur des ambitions d’un club qui vise le podium et a déjà perdu beaucoup de points en route, mais le visage affiché lors de cette rencontre satisfait Peter Bosz. Son principal lieutenant, et peut-être l’homme de cette première partie de saison à l’OL, Anthony Lopes, est aussi de cet avis. Après le match, le gardien rhodanien a fait savoir qu’il avait apprécié l’état d’esprit, et qu’il s’agissait même du match référence dans ce domaine. Il était temps, pourraient même regretter les supporters lyonnais, qui voient toujours leur équipe être très loin du compte sur le plan comptable.

2⃣ 𝐚𝐫𝐫𝐞̂𝐭𝐬 𝐝𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐢𝐟𝐬 pour Antho Lopes ce dimanche face au LOSC 🙌🔴🔵#LOSCOL pic.twitter.com/1oEH0HsP0a — Olympique Lyonnais (@OL) December 12, 2021

« On avait besoin de se retrouver collectivement. Il nous fallait un match référence au niveau de l'état d'esprit. Nous n'en sommes pas loin. On devait se rassurer, faire bloc. On aurait aimé marquer. On était venu ici pour prendre les trois points », a rappelé un Anthony Lopes qui espère désormais enclencher une petite dynamique positive avec les deux prochains matchs avant la trêve.