Sancho exclu à Man United, Nice se frotte les mains

Pas assez performant en match et jugé peu sérieux aux entraînements, Jadon Sancho a été mis à l'écart par Erik Ten Hag à Manchester United. L'Anglais est dans une impasse sportive à quelques mois de l'Euro. L'OGC Nice veut en profiter.

Grand espoir du football anglais, Jadon Sancho n'est pas très heureux depuis son arrivée en Premier League. Si performant à Dortmund, il déçoit à Manchester United depuis 2021. Cette saison, c'est même pire. Après 3 matchs de Premier League, Sancho a été écarté de l'équipe par Erik Ten Hag. Le Néerlandais lui reproche un manque d'implication et de sérieux aux entraînements. Sancho a réagi négativement sur les réseaux sociaux et c'est désormais la guerre froide entre les deux hommes. L'horizon se bouche pour Sancho à Manchester United alors qu'il ne participe plus aux photos de groupe ou aux repas collectifs par exemple. A 8 mois de l'Euro 2024, c'est très problématique pour lui.

Sancho n'a pas été appelé par Gareth Southgate lors du dernier rassemblement de l'Angleterre. Sa participation à l'Euro allemand est sérieusement menacée. Heureusement pour lui, un club veut le tirer de ce mauvais pas : l'OGC Nice. Selon les informations du Quotidien du Sport, les Aiglons veulent s'offrir Sancho en prêt dès janvier prochain. Un dossier compliqué financièrement mais Jim Ratcliffe pourrait faire la différence.

