Racisme à Nice, les terribles phrases prononcées, Christophe Galtier répond

Dans : OGC Nice.

Par Guillaume Conte

L'Equipe a publié une longue enquête basée sur le témoignage auprès de la police des dirigeants, joueurs ou encadrants de l'OGC Nice pendant le passage de Christophe Galtier. L'Affaire Galtier continue de secouer le football français.

« Si j'explique les vraies raisons, il n'entre plus dans un vestiaire en France et en Europe ». C’est ce que Julien Fournier, directeur du football à Nice pendant la présence de Christophe Galtier comme entraineur, avait fait savoir pour lancer ce qui s’appelle désormais « l’affaire Galtier ». Après ces propos tenus sur RMC en septembre 2022, les langues se sont déliés et un e-mail de dénonciation rédigé par l’ancien dirigeant qui se défend de l’avoir fait paraitre, est alors révélé par Romain Molina pour afficher au grand jour le prétendu comportement raciste de celui qui était devenu entre temps l’entraineur du PSG.

Enquête pour harcèlement moral et discrimination

Le technicien français est accusé de nombreuses remarques désobligeantes et racistes contre les propres joueurs de son effectif. C’est ce qu’explique L’Equipe dans une longue enquête, basée sur les témoignages des joueurs et des encadrants de l’OGC Nice à la police pendant l’enquête qui est toujours en cours pour « harcèlement moral et de discrimination ». Il est cité à comparaitre et devra s’en expliquer dans les prochains jours.

En attendant, le quotidien sportif a tout déballé, et notamment le fait que Galtier, lors de certaines réunions avec le staff, les dirigeants ou dans des discussions, ne voulaient plus de joueurs musulmans ou qui pratiquaient le Ramadan ou allaient partir à la Coupe d’Afrique des Nations en pleine saison. Ainsi, il aurait incité ou mis la pression sur certains joueurs pour qu’ils ne jeunent pas lors du mois sacré du Ramadan, Comme Jean-Clair Todibo, aurait pesté contre la nomination de Didier Digard comme entraineur de la réserve en apprenant qu’il était musulman, et aurait refusé le recrutement de joueurs algériens d’origine ou de nationalité. C’est ce qu’affirme dans les témoignages Frédéric Gioria, gloire du club niçois et adjoint de Galtier, qui se veut très précis avec des phrases qu’auraient prononcé le technicien français. « Encore un musulman, j’en veux pas, on en a assez. » « Le pire, ce sont les Algériens », aurait notamment dit Galtier dans des propos rapportés par L'Equipe.

Galtier nie en bloc, réponse dans 10 jours

De son côté, l’ancien coach de l’OGC Nice mais aussi de l’ASSE et du PSG notamment, nie absolument tout en bloc, et s’est déjà défendu de cela dans quelques médias, sans que les propos n’aient été révélées publiquement comme c’est le cas actuellement. « Christophe Galtier est déterminé à 10 jours de cette audience. Il réserve ses déclarations au tribunal. Il attend enfin ce débat public et contradictoire où il démontrera qu'il n'a évidemment jamais discriminé ou harcelé quiconque. Tout son parcours professionnel, sa réputation témoignent de sa personnalité irréprochable », ont fait savoir ses conseils au journal L’Equipe en conclusion de ces révélations et de l’enquête en cours, qui peuvent théoriquement lui valoir une sanction de trois ans de prison et de 45.000 euros d’amende.