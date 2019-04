OGCN : Youcef Atal vendu 40 ME, Nice se met à rêver

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Auteur d’un retentissant triplé contre Guingamp dimanche après-midi, Youcef Atal a une cote énorme en Europe.

Défenseur droit très polyvalent, le jeune Algérien de 22 ans figure notamment dans le viseur de Chelsea, annonce en ce milieu de semaine Le Telegraph. Interdit de recrutement par la FIFA jusqu’en juin 2020 pour avoir faire signer des mineurs non européens, le club londonien pourrait voir cette interdiction de recrutement levée.

Si cela se confirmait, Youcef Atal serait alors la priorité des Blues. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Maurizio Sarri a flashé sur le Niçois. A tel point que Chelsea est prêt à lâcher la coquette somme de 40 ME pour le recruter. C'est donc une plus-value XXL qui se dessine pour le Gym, qui a recruté Youcef Atal pour seulement 1 ME en provenance de Courtrai en Belgique, cet été…