OGCN : Saint-Maximin au Milan AC, il ne dit pas non !

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’une saison correcte à l’OGC Nice, Allan Saint-Maximin est régulièrement cité comme un joueur dont le départ est probable en fin de saison. Et même si Patrick Vieira a déjà expliqué en conférence de presse que son attaquant français n’était pas à vendre, les rumeurs liants Allan Saint-Maximin au Milan AC sont toujours aussi nombreuses, notamment du côté de nos confrères italiens. Et ce n’est pas la déclaration du joueur de 22 ans, interrogé après le match nul de Nice à Paris samedi, qui va calmer les bruits de couloir…

« Je me sens prêt à évoluer dans une équipe plus prestigieuse. Le Milan AC ? Je me sens bien à Nice, on verra à la fin de la saison. Milan est un grand club, j’ai eu l’occasion d’y aller en décembre, mais il ne s’est rien passé. Nous verrons ce qui arrivera cet été, mais pour le moment, je reste concentré sur le terrain. Je veux aider mon équipe à gagner, nous ferons les comptes à la fin de la saison » a confié Allan Saint-Maximin, laissant clairement ouverte la porte milanaise en vue du mercato. Pas certain que Patrick Vieira apprécie.