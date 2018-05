OGCN : Pléa annonce son transfert, une piste surprise débarque

Dans : OGCN, Mercato, Bundesliga, Ligue 1.

Homme fort de l’attaque de Nice cette saison en compagnie de Mario Balotelli, Alassane Pléa a terminé par un doublé malheureusement inutile contre son club formateur, avec une défaite 3-2 à Lyon. Revenant sur ce dernier match qui coûte une qualification européenne à son équipe, le buteur des Aiglons a tout de même tiré des enseignements positifs sur le plan personnel, tout en annonçant directement qu’il avait disputé son dernier match sous le maillot du Gym. Avec une grosse saison en terme de statistiques (16 buts et 4 passes décisives en L1), l’attaquant de 25 ans a beau être toujours sous contrat, il est déjà clairement parti dans sa tête.

« C'est très cruel, car nous avions envie d'aller chercher cette 6e place. Nous sommes tombés sur une grande équipe avec un grand Memphis Depay. Nous avons livré un bon match. Nous menions à la mi-temps, mais ils sont revenus en seconde période avec plus d'envie. J'ai marqué deux buts mais il y a la défaite au bout. J'ai dû livrer ma meilleure saison en terme de statistiques. Je ne me suis pas blessé. C'est le bon moment pour changer de club après quatre ans à Nice. J'ai un bon de sortie. L'entraîneur s'en va. Nous perdons un grand coach et c'est une chance pour ses futurs joueurs. Nous le regretterons car c'est un entraîneur de classe qui avait bien succédé à Claude Puel », a livré celui qui est souvent annoncé du côté du FC Valence, mais pourrait aussi rejoindre, et c'est nouveau, le Borussia Dortmund, prochainement entrainé par Lucien Favre. Toutefois, Nice serait très gourmand, avec une volonté de récupérer jusqu’à 50 ME.