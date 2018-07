OGCN : Nice va chercher le remplaçant de Balotelli en Italie

Dans : OGCN, Mercato, Serie A.

Même s’il est revenu à l’entrainement afin de calmer les choses avec son club actuel, Mario Balotelli ne laisse guère la place au doute depuis le mois de mai, il ne sera pas Niçois cette saison.

L’OM le courtise ardemment, mais aucun accord n’a été trouvé depuis le début des négociations, ce qui fait tout de même deux mois. Dans le même temps, le Gym ne peut pas se permettre de perdre plus de temps, et travaille forcément pour trouver son futur avant-centre, surtout qu’Alassane Pléa est lui, officiellement parti pour la Bundesliga.

C’est pourquoi les dirigeants de l’OGC Nice ont réactivé une piste de longue date selon Tuttosport. Il s’agit de M’Baye Niang, ancien grand espoir de Caen parti se perdre en Italie, et qui avait déjà fait un premier retour en Ligue 1 du côté de Montpellier. Actuellement au Torino, l’attaquant sénégalais qui s’est fait remarquer pendant le Mondial, intéresse donc le Gym, mais aussi Arsenal, évoque le journal transalpin. Résultat, son prix a augmenté, puisque son transfert est annoncé possible pour 10 ME. Le club azuréen, qui s’est spécialisé dans les paris osés au mercato, tentera-t-il coup quand le départ de Super Mario sera effectif ?