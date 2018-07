OGCN : Nice reçoit une offre XXL pour Alassane Plea !

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Auteur d’une saison aboutie avec l’OGC Nice, Alassane Pléa dispose d’un bon de sortie comme l’a confirmé Jean-Pierre Rivère sur RMC il y a quelques semaines. Courtisé en Espagne et en Allemagne, le Français de 25 ans a également la cote en Premier League. En effet, Sky Sports affirme que quatre clubs anglais souhaitent s’attacher les services de l’ancien buteur de l’OL.

Tottenham, Newcastle et Fulham seraient sur les rangs. Mais le club le plus chaud dans ce dossier est West Ham puisque le média britannique affirme que les Hammers ont proposé 30,4ME à l’OGC Nice pour Alassane Pléa. Une offre qui risque de faire réfléchir l’OGC Nice, qui devrait néanmoins attendre une éventuelle surenchère des autres courtisans. C’est en tout cas une belle plus value que le Gym va réaliser avec l’attaquant, recruté en provenance de l’OL pour seulement 500.000 euros en août 2014.