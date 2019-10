OGCN : Le voleur de montre a été viré, Dolberg est soulagé

Dans : OGCN, Ligue 1.

A peine recruté par l’OGC Nice, l’international néerlandais Kasper Dolberg a été au centre d’un feuilleton gênant sur la Côte d’Azur. En effet, l’ancien buteur de l’Ajax Amsterdam s’est fait voler sa montre à 70.000 € par le jeune Lamine Diaby-Fadiga. Une attitude inacceptable pour le club niçois, qui a pris la décision de licencier le jeune joueur, lequel s’est depuis engagé en faveur du Paris FC. Pour Kasper Dolberg, c’est la bonne décision que le Gym a pris en virant sur le champ le fauteur de troubles.

« Bien sûr, c’est dommage. Mais je pense vraiment que le club a très bien géré la situation. Je pense que l’histoire a été un peu gonflée de l’extérieur, mais c’était aussi une chose absurde. (...) Je vais pouvoir me concentrer sur le football. Quelque part, je comprends bien qu’il y ait eu une concentration médiatique sur cette affaire, mais autour du club et dans le vestiaire, le calme et la sérénité ont permis que les bonnes décisions soient prises. Ce qui doit être fait a été fait » a indiqué l’attaquant de Nice au média danois Tipsbladet. Désormais, la page est tournée pour Kasper Dolberg qui peut se concentrer à 100 % sur le football et sur son rôle à Nice.