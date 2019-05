OGCN : Le rachat de Nice, ça commence à l'énerver

Dans : OGCN, Ligue 1.

Arrivé cette saison aux commandes de l'OGC Nice, Gauthier Ganaye sait que le milliardaire anglais Jim Ratcliffe va revenir à la charge afin de racheter le club azuréen, tout cela avec le soutien des supporters du Gym. Mais s'il s'attend à ce qu'une offre arrive vite sur le bureau des actuels propriétaires de Nice, il estime que tout cela rend très difficile la situation actuelle et Gauthier Ganaye le regrette.

Dans Nice-Matin, le dirigeant niçois explique les raisons de son sentiment. « J’ai été surpris d’avoir été autant pollué par les histoires de rachat, pas rachat qui, au final, empêchent de donner plus de résonance à tout ce qu’on fait. C’est ça qui ‘’m’emmerde’’. Ma vision du foot, c’est les supporters au cœur du projet. On a préparé plein de choses sur le plan communication, marketing et commercial pour la campagne d’abonnement. Le film, par exemple, il est magnifique, mais il n’a pas assez d’écho compte tenu des relations avec les supporters qui sont ce qu’elles sont. Personnellement, c’est ce qui me déçoit le plus. C’est frustrant.… », avoue Gauthier Ganaye, qui avoue tout de même qu'il est impatient de savoir comment cette histoire de rachat éventuel va s'achever.