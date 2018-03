OGCN : Le boss avoue son inquiétude sur ce dossier chaud

Dans : OGCN, Mercato, Bundesliga.

Revenu dans la cour des équipes européennes ces dernières années grâce à plusieurs paris payants, l’OGC Nice possède en Lucien Favre un chef de file qui fait l’unanimité.

Le technicien suisse, qui avait gagné ses galons avec le Hertha Berlin et le Borussia M’Gladbach notamment, a régulièrement été annoncé de retour en Allemagne ces dernières années, et notamment quand Dortmund cherchait un entraineur. Interrogé par RMC, Jean-Pierre Rivère a reconnu que la situation pourrait se tendre cet été avec des intérêts venus d’Allemagne, et pas uniquement du club de la Ruhr.

« Nous savons que notre entraîneur plaît beaucoup en Allemagne, et pas seulement à Dortmund. C'est un peu tôt pour tirer des conclusions et parler de mercato. On verra bien, je ne sais pas comment sera le marché des entraîneurs. Il n'y a pas eu de deal passé entre lui et nous. Quand on discute avec le coach, aujourd'hui, il se projette sur l'avenir », a assuré le président niçois, pour qui Lucien Favre ne lui fera pas faux bond, même si cela pourrait aussi dépendre de la fin de saison, et du prochain effectif qui sera mis en place.