OGCN : Ineos sponsor maillot de Nice avant de racheter le club ?

Dans : OGCN, Ligue 1.

Ineos, la société qui appartient à Jim Ratcliffe, le milliardaire anglais qui doit racheter l'OGC Nice, devient dès ce samedi le sponsor maillot du Gym. C'est probablement le premier pas vers la prise de pouvoir du magnat britannique, lequel négocie avec les actuels propriétaires chinois de l'OGC Nice depuis des mois.

« L’OGC Nice et INEOS sont heureux d'annoncer leur partenariat à partir de la saison 2019-2020. Le groupe industriel international deviendra le partenaire principal du Gym et affichera son logo sur le devant des maillots de l'équipe professionnelle.

L’OGC Nice et INEOS partagent le goût de la performance et de la compétition, et affichent à travers ce partenariat de belles ambitions pour le futur.

Déjà fortement impliqué dans le monde du sport, INEOS sera présent sur les maillots de l'équipe professionnelle Gym pour tous les matches de Ligue 1, et bénéficiera également de supports de communication à l'Allianz Riviera et dans les médias du Club, ainsi que de prestations hospitalité pour les matches à domicile.

INEOS figurera sur la tenue de match du Gym à compter de la rencontre face à Cardiff, samedi 27 juillet, première étape de la tournée britannique du Gym », annonce l'OGC Nice.