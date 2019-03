OGCN : Gilles Grimandi nommé directeur technique de Nice

Dans : OGCN, Ligue 1.

Dans un communiqué, l'OGC Nice a annoncé ce mardi après-midi la désignation de Gilles Grimandi au poste de directeur technique du club azuréen. Ancien joueur d'Arsenal, dont il a ensuite été le recruteur, Grimandi connaît évidemment très bien Patrick Vieira, actuel coach du Gym.

« Par le passé, Gilles avait rencontré Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier, et dans les jours qui ont précédé ma prise de poste, j'avais aussi conseillé à Chien Lee et Paul Conway de le voir. Ils avaient eu un bon feeling, eux-aussi. Il va augmenter les synergies entre la formation et l'équipe professionnelle. L’OGC Nice s'est doté d'infrastructures ultramodernes. Et le développement du jeune joueur du centre dans l’optique qu’il rejoigne un jour l’équipe professionnelle a toujours fait partie du modèle du club. Tout ce travail entre l’équipe première, la formation et le recrutement mérite d’être coordonné. Gilles aura les trois casquettes », a précisé Gauthier Ganaye, le président de l'OGC Nice.