OGCN : Favard veut Trapp à Nice plutôt que « le piquet Cardinale »

L'OGC Nice a été ridiculisé (0-4) samedi soir dans son stade par une solide équipe de Dijon. Et tout comme lors de la première journée de Ligue 1 contre Reims, Yoan Cardinale n'est pas apparu impérial dans les buts du Gym, alors qu'il bénéficie de la confiance totale de Patrick Vieira. Pour Gilles Favard, le gardien de but du club azuréen est un vrai souci pour Nice et Vieira va devoir trancher dans le vif rapidement. Ce qui avec le franc parler habituel du consultant de la chaîne L'Equipe prend tout de suite du volume.

« On va mettre les pieds dans le plat, il y a Trapp qui cherche un club, ils n’ont qu’à le prendre à Nice, car ils jouent avec un piquet dans les buts. Et c’est compliqué de gagner un match de foot quand vous avez un piquet dans les buts (...) Je n’ai rien personnellement contre Cardinale, mais là il faut arrêter ou alors Patrick Vieira ne regarde pas les matches. En plus Trapp sera sur la Riviera il va aimer, mais Cardinale ce n'est plus possible », a lancé un Gilles Favard très agacé par ce choix de Patrick Vieira de conserver Yoan Cardinale dans les cages niçoises. Et cela tombe bien, ce lundi soir des rumeurs évoquent le possible prête de Kevin Trapp à Nice.