OGCN ‍: Entre Atal et Nice, c’est définitivement fini ‍!

Dans : OGC Nice.

Par Alexis Rose

Suspendu par son club de Nice depuis la mi-octobre, Youcef Atal ne portera plus jamais le maillot du Gym. En effet, ce jeudi soir, le journal Nice-Matin annonce que l’international algérien ne rejouera plus avec Nice et sera vendu lors du prochain mercato hivernal. Arrivé sur la Côte d’Azur en 2018, le latéral droit de 27 ans a été placé en garde à vue le 24 novembre dernier et sera bientôt jugé pour « provocation à la haine raciale à raison de la religion ».

🚨NICE ET YOUCEF ATAL, C’EST FINI !



Le club souhaite le vendre à tout prix lors du prochain mercato hivernal.



🔘Aucune marche arrière n’est possible !(@Nice_Matin) pic.twitter.com/0VbpAjBPRV — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) November 30, 2023

Pour rappel, après avoir partagé un post appelant à la haine contre les Juifs dans la foulée des tristes événements survenus en Israël en octobre dernier, Atal avait été écarté du groupe niçois par ses dirigeants. Sous contrat jusqu’en 2024 avec l’OGCN, le Fennec pourrait donc être vendu en janvier prochain. Enfin, s’il trouve preneur, sachant qu’aucun club ne s’est positionné pour le moment, en attendant le verdict de son procès… Autant dire qu’Atal se retrouve dans une situation bien compliquée, sachant qu’il risque une lourde sanction dans les mois à venir.