OGCN : Encore une recrue, Lotomba arrive à Nice

Dans : OGCN.

Après s’être notamment attaché les services de Schneiderlin, Bambu ou encore Kamara, l’OGC Nice est proche de s’offrir Jordan Lotomba.

Actif et ambitieux cet été, Nice tient sa prochaine recrue. Selon les informations obtenues par RMC Sport, un accord a été trouvé en ce début de semaine entre l’OGC Nice et les Young Boys de Berne pour la venue du polyvalent latéral de 21 ans. C’est une somme comprise entre 6 et 7 ME que l’OGC Nice va débourser pour recruter ce grand espoir du football suisse, lequel a lui trouvé un accord avec le Gym pour un contrat de cinq ans.