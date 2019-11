OGCN : Ben Arfa à Nice, Vieira n'en veut pas

Dans : OGCN.

En difficulté à l'OGC Nice, Patrick Vieira n’a pas envie de voir son club recruter Hatem Ben Arfa.

Malgré les premiers investissements réalisés par les nouveaux propriétaires, l’OGC Nice ne parvient pas à prendre son envol. Au coeur d’une mauvaise série, les Aiglons se retrouvent en 15e position après quasiment un tiers du championnat. L’arrivée d’un joker offensif qui connait bien la maison et dont le talent n’est plus à démontrer pourrait-elle donner un coup de pouce au Gym ? Oui a fait comprendre le président Jean-Pierre Rivère en début de semaine, mais ce sera finalement non. En conférence de presse, Patrick Vieira a posément fait comprendre qu’Hatem Ben Arfa ne signerait pas à Nice, car il n’entrait pas dans ses plans et dans ceux de son club.



« Le président s’est exprimé par rapport à l’affinité qu’il pouvait avoir avec Hatem. Hatem est un joueur très intéressant, qui a prouvé qu’il avait du talent. Mais ça ne rentre pas dans le projet qu’on souhaite mettre en place ici à l’OGC Nice », a expliqué le coach niçois à propos d’un joueur qui était annoncé en discussions avec Nice et Nantes. Il faut croire que la piste azuréenne est donc à oublier pour un l’ancien rennais, qui n’a plus de club depuis plus de cinq mois et aura bien du mal à être opérationnel d’ici la fin de l’année civile étant donné son retard physique.