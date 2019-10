Mercato : Ben Arfa vers un come-back, et c'est en Ligue 1

Dans : FC Nantes.

Le marché des transferts a fermé ses portes il y a deux mois. Mais certains clubs continuent de travailler sur le recrutement, et notamment avec les joueurs libres.

Parmi ces joueurs laissés sur le carreau à la fin de la saison dernière, Hatem Ben Arfa est probablement celui qui a le nom le plus ronflant. Après une bonne saison dernière du côté de Rennes, où il a marqué neuf buts et délivré six passes décisives en 41 matchs, avec notamment une Coupe de France au palmarès, l’attaquant de 32 ans est sans club depuis quelques mois. À la recherche d’un nouveau projet en adéquation avec ses ambitions, HBA pourrait bientôt rebondir. Alors qu’il « s'entretient physiquement deux fois par jour dans la capitale avec un préparateur », l’ancien du PSG est effectivement dans le viseur de deux clubs de Ligue 1, à savoir Nice et Nantes. Si Jean-Pierre Rivère rêve de faire revenir l’ancien prodige du football français à l’OGCN, Patrick Vieira ne l’entendrait pas de cette oreille. Au grand bonheur du FCN ? Possiblement…

« Et si Hatem Ben Arfa rejoignait le FC Nantes ? L'hypothèse serait dans les tuyaux puisque le milieu de terrain de 32 ans a été récemment aperçu sortant des bureaux parisiens de Waldemar Kita. Après enquête, les deux parties se sont bien rencontrées et auraient discuté d'une éventuelle collaboration jusqu'à la fin de la saison. Pour l'actuel dauphin du PSG en Ligue 1, ce serait un gros coup réalisé et une affirmation de ses ambitions domestiques. À Nantes, il semble que l'ancien Parisien fait l'unanimité, de Kita à Christian Gourcuff », explique L'Équipe, qui sait que cet intérêt de Nantes pour Ben Arfa n’est pas nouveau, sachant que l’actuel dauphin du PSG avait accueilli le joueur à La Beaujoire en août dernier à l'occasion du match amical contre le Genoa.