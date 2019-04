OGCN : Balotelli est ingérable, Dante raconte son calvaire

Dans : OGCN, OM, Ligue 1.

Ancien partenaire de Mario Balotelli à Nice, Dante a souvent plaidé la cause de l’international italien auprès des arbitres.

A l’heure où l’international italien est dans l’œil du cyclone après son coup asséné au défenseur bordelais Pablo, le capitaine de l’OGC Nice a été invité par France Football a évoqué le côté sombre de Mario BalotellI. Et pour l’international brésilien du Gym, il est évident que l’attitude de l’attaquant marseillais auprès des arbitres n’est pas la bonne. Autrement dit, Dante est bien soulagé de ne plus avoir à gérer cela au quotidien…

« Combien de fois je suis allé m’excuser auprès des arbitres à cause de son comportement ! C’est aussi mon rôle. Il faut sentir vite ce qui peut arriver, pour l’équipe. Il y a une fois où ça n’a pas marché, à Lorient en 2017, il a pris un rouge. Je le sentais venir, mais l’arbitre (Tony Chapron) en a eu vite marre. En même temps, je comprends, l’arbitre est humain, il peut être touché par des propos. Il lui parlait en anglais, en italien, et je crois que l’arbitre avait quelques notions en langues étrangères... Je n’ai jamais aimé parler avec les arbitres. Je ne dis pas que je ne les aime pas, simplement que je m’interdisais de leur parler. Ils font des erreurs, on peut être fâché, mais à quoi ça sert de mal leur parler ? » a lâché un Dante plein de sagesse. Mario Balotelli ferait bien de s’en inspirer.