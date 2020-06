OGC Nice : Schneiderlin débarque en provenance d’Everton

Dans : OGCN.

Joli coup pour l’OGC Nice, qui se prépare à enregistrer la signature de Morgan Schneiderlin.

Après L’Equipe, Nice Matin est formel ce jeudi soir, et annonce que le milieu de terrain international, titulaire par exemple pendant la Coupe du monde 2014, va s’engager en faveur des Aiglons. A 30 ans, le joueur révélé à Southampton, avant Manchester United, évolue désormais du côté d’Everton. Un transfert a été conclu entre les deux clubs, et il reste donc à passer la visite médicale avant l’officialisation de ce transfert qui donnera de l’expérience et de la puissance au milieu niçois la saison prochaine.