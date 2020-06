Officiel : Morgan Schneiderlin signe à l'OGC Nice !

Dans : OGCN.

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le transfert de Morgan Schneiderlin d’Everton à l’OGC Nice est désormais officiel.

Le mercato express de l’OGC Nice continue. Après avoir annoncé les signatures de Robson Bambu (Fluminense) et de Flavius Daniliuc (Bayern Munich), le club azuréen a officialisé ce mardi la venue de Morgan Schneiderlin en provenance d’Everton. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Nice a réalisé un véritable coup de maître au mercato en délogeant l’international français des Toffees pour la modique somme de 2 ME. Il s’agit de la troisième recrue officielle de Nice, en attendant probablement Hassane Kamara qui doit signer 4 ans en provenance de Reims.