Officiel : Benitez quitte Nice et signe au PSV

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Libre de tout contrat après six ans passés à Nice, Walter Benitez s’est officiellement engagé en faveur du PSV Eindhoven.

Encore très bon cette saison, Walter Benitez a définitivement quitté Nice. Le gardien de 29 ans s’est engagé pour les trois saisons à venir en faveur du PSV Eindhoven aux Pays-Bas. « Arrivé en fin de contrat avec l’OGC Nice, Walter Benitez quitte le club en ce mois de juin. Sportivement, le portier a toujours allié talent et régularité. Formé à Quilmes, il a démarré au Gym comme doublure et terminé comme un cadre, à la tête de la meilleure défense de France. En 6 saisons, il a connu la L1, les coupes, l’Europe, a disputé 188 matchs, a été élu Aiglon Crédit Agricole en 2019 – une première au Gym depuis un certain David Ospina -, multiplié les prestations abouties, toujours avec calme » a publié l’OGC Nice sur son site officiel afin de rendre hommage à son désormais ex-gardien de but.