Officiel : C'est bouclé, Seri sera un Cottager

Le Fulham Football Club a officialisé ce jeudi la signature de Jean-Michaël Seri en provenance de Nice. Le club azuréen cède ainsi son milieu de terrain très demandé au club promu en Premier League, ce qui est l’une des surprises de ce début de mercato. L’Ivoirien s’est engagé pour quatre saisons avec les Cottagers. Le montant du transfert n’a pas été dévoilé, on parle de 34 ME, mais ce sera indéniablement une bonne affaire pour Nice, qui l’avait payé 600.000 euros au Portugal.

📰 Some #SERIous news to lift spirits… pic.twitter.com/Gs6tfQgu7j