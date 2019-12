Nice : Vieira dément un départ imminent pour Arsenal

Dans : OGCN.

Après le limogeage d'Unai Emery par Arsenal, des joueurs niçois ont reconnu qu'ils étaient perturbés par les rumeurs qui envoient Patrick Vieira sur le banc des Gunners. Au point de faire réagir ce dernier.

Tandis que les dirigeants d’Arsenal prennent un peu de temps pour désigner le successeur d’Unai Emery au poste de manager, les bruits s’intensifient sur l’identité de celui qui aura la lourde tâche de relancer les Gunners. Ancienne légende du club londonien, Patrick Vieira se doutait bien que son nom allait finir par sortir, mais l’actuel coach de l’OGC Nice ne se doutait pas que cela pourrait perturber ses joueurs. Alors, après la victoire du Gym face à Angers, samedi soir, Patrick Vieira a remis les pendules à l’heure concernant son avenir.

« C'est toujours triste de voir un entraîneur qui perd son job. Aujourd'hui c'est lui, demain ce sera peut-être moi. A partir du moment où on décide de se lancer dans ce métier, il faut s'attendre un jour ou l'autre à se faire virer. Les rumeurs ? Il y a des choses que je ne contrôle pas. Des gens qui disent beaucoup de choses, vraies ou pas vraies. Je n'ai rien dit là-dessus. Je suis comme vous, je lis, je regarde, j'entends. C'est tout. Je n'ai jamais dit que je voulais quitter l'OGC Nice. Peut-être qu'un jour je me ferai virer sans vouloir quitter Nice. Je sais où je suis et où je veux aller et cela ne me dérange pas », a confié Patrick Vieira, qui ne rejoindra pas tout de suite Arsenal, ses joueurs peuvent respirer à l’image de Dante, qui avoue que voir son entraîneur partir aurait été difficile à vivre.