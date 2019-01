Nice : Vexé, Steven Gerrard envoie balader le Gym et son offre ridicule

Dans : OGCN, Mercato.

Bien avant sa signature à l’Olympique de Marseille ce mercredi, l’OGC Nice s’attendait au départ de Mario Balotelli.

Le Gym a commencé à préparer la succession de l’Italien depuis plusieurs semaines, d’où les noms qui alimentent les rumeurs. On pense notamment au Marseillais Valère Germain, dont le profil ne fait pas l’unanimité au sein du club azuréen, contrairement à celui d’Alfredo Morelos (22 ans). En effet, Nice serait sur le point de proposer environ 9 M€ pour l’attaquant auteur de 12 buts en championnat cette saison avec les Glasgow Rangers. De quoi provoquer la colère du manager Steven Gerrard !

« Quiconque prépare une offre de 8 millions de livres pour Alfredo lui manque de respect, a dénoncé le coach de Glasgow. C'est le meilleur buteur du championnat et des joueurs sont partis pour le double de ce montant et ils n'avaient pas marqué autant de buts que lui. Je pense que c'est un manque de respect envers Alfredo, envers le club et envers moi. Je ne suis pas assez naïf pour vous dire qu'un joueur est intransférable. Tous les joueurs ont un prix. Mais je pense que les Rangers méritent du respect, le joueur et moi également. » Si Nice s'intéresse vraiment au Colombien, il faudra offrir beaucoup plus...