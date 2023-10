Nice ‍: Todibo vendu cet hiver, le transfert qui fait rêver le Barça

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Dans une situation financière toujours précaire, le FC Barcelone regarde attentivement les performances de Jean-Clair Todibo à Nice. Le champion d’Espagne en titre espère un gros transfert de l'international français.

Auteur d’un excellent début de saison sous les couleurs de l’OGC Nice, actuel deuxième du championnat, Jean-Clair Todibo a été récompensé avec deux convocations en Equipe de France lors des rassemblements du mois de septembre puis d’octobre. Le natif de Cayenne a fêté sa première sélection contre l’Allemagne et n’a pas joué lors des matchs face aux Pays-Bas puis l’Ecosse. Cela n’empêche, Jean-Clair Todibo s’impose au fil des mois comme l’un des meilleurs joueurs en Europe à son poste.

Et alors que son contrat avec le Gym court jusqu’en juin 2027, un club rêve de voir Jean-Clair Todibo quitter la Côte d’Azur au plus vite : le FC Barcelone. Et pour cause, le champion d’Espagne en titre a vendu Todibo à Nice en juillet 2021 pour seulement 8,5 millions d’euros mais avec un pourcentage important à la revente du joueur. One Football rappelle que le Barça empochera 20 % du futur transfert de Jean-Clair Todibo et que pour renflouer ses caisses, Joan Laporta compte sur ce deal à venir.

Todibo vers Manchester United l'été prochain ?

Le bonheur du Barça pourrait venir de l’Angleterre puisque selon le média, Manchester United est le favori pour s’octroyer les services de Jean-Clair Todibo. Il est en revanche improbable voire impossible que le défenseur de l’OGC Nice change de club cet hiver. Alors que l’Euro se profile et que Todibo espère y être, le joueur ne bougera pas en janvier et envisagera seulement un transfert en juin prochain. Le montant du transfert pourrait être proche de 40 millions d’euros, un chiffre qui satisfera largement le FC Barcelone puisque le club blaugrana pourrait récupérer près de 8 millions d’euros dans la transaction. Une très belle affaire pour le cador du championnat espagnol, qui attend patiemment la vente de Jean-Clair Todibo par l’OGC Nice pour empocher le jackpot.