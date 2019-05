Nice : Prendre Giroud par les sentiments, c’est le plan du Gym

Dans : OGCN, Mercato.

Frustré par son faible temps de jeu en Premier League, Olivier Giroud (32 ans) n’écarte pas un départ cet été.

Pourtant, l’attaquant de Chelsea n’a pas reçu le bon de sortie nécessaire. Au contraire, alors que son contrat devait expirer en juin, ses dirigeants ont profité d’une option pour le prolonger d’une saison. Logique, puisque les Blues seront interdits de recrutement au mercato estival. Cela n’empêche pas les prétendants du Français de tenter leur chance, à l’image de l’OGC Nice, dont le directeur technique Gilles Grimandi avait attiré Giroud à Arsenal en 2012. Le dirigeant mise donc sur leur passé commun et sa faim de ballon.

« Olivier choisira sa destination. Pour l’instant, je ne l’ai pas eu, on n’a pas discuté, a confié Grimandi à Canal+. Si Olivier Giroud décide de venir à Nice, c’est parce qu’il sait les moyens que nous on a, donc ça sera autre chose. S’il décide de venir, c’est parce qu’il y un projet qui lui plaît. C’est impossible pour personne aujourd’hui. Si Olivier n’est pas content à Chelsea, si Olivier a envie de jouer... On doit prendre tous les cas de figure et les étudier. Avec Patrick Vieira, on a parlé d’Olivier Giroud mais on n’a pas parlé avec Olivier Giroud. » Sur ce dossier, le plus difficile sera peut-être de convaincre Chelsea…