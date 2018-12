Nice : Pour Vieira, les gilets jaunes passent avant la Ligue 1

Dans : OGCN, Monaco, Ligue 1.

Présent mercredi en conférence de presse, Thierry Henry semblait impatient d’affronter l’OGC Nice.

Pour l’entraîneur de l’AS Monaco, c’était l’occasion de retrouver son ancien coéquipier Patrick Vieira. Et de disputer un derby qu’il estime toujours aussi bouillant. Malheureusement pour l’ex-attaquant, ce choc fait partie des quatre rencontres de la 17e journée de Ligue 1 annulées en raison des manifestations des gilets jaunes. On imagine que Thierry Henry doit être déçu, tout comme son homologue niçois même si ce dernier comprend parfaitement la décision de la LFP.

« Nous sommes déçus de ne pas pouvoir jouer ce match, mais au vu de ce qui se passe en France, on peut le comprendre. Il y a des choses plus importantes qu'un match de foot, a validé le coach des Aiglons en conférence de presse. Nous allons nous adapter. Cela va également nous permettre de récupérer quelques joueurs qui avaient des pépins physiques. » Finalement, tous les clubs concernés sont plus ou moins du même avis. Hormis le Paris Saint-Germain qui craint un report à la semaine de son stage au Qatar.