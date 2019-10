Nice : Pour ses débuts médiocres, ce renfort se punit tout seul

Dans : OGCN, Ligue 1.

Racheté par le groupe Ineos cet été, l’OGC Nice a bien renforcé son attaque en fin de mercato estival.

En plus de Kasper Dolberg et Adam Ounas, le Gym s’est offert les services d’Alexis Claude-Maurice pour environ 13 millions d’euros. Un joli coup sachant que l’ancien Lorientais ne manquait pas de sollicitations. Il n’empêche que le milieu offensif de 21 ans vit une adaptation difficile. En six matchs de Ligue 1 sous ses nouvelles couleurs, la recrue n’a toujours pas ouvert son compteur de buts et de passes décisives. Un premier bilan décevant pour le Français, très sévère lorsqu’il évoque ses performances.

« Je les juge de manière négative, a commenté Claude-Maurice dans Nice-Matin. Il faut que je fasse mieux. Lors de mes premiers matchs, je ne me reconnaissais pas. Je jouais avec le frein à main. J’étais sur la retenue. J’ai découvert un nouveau club, un nouveau championnat. Ce n’est pas une excuse, mais je suis également arrivé blessé. Depuis deux semaines, je sens un déclic. Je suis de mieux en mieux. » Mais selon lui, c’est largement insuffisant pour obtenir la moyenne.

« Déçu et énervé »

« Je me mets 2,5 sur 10, a-t-il noté. Après chaque match, j’ai été déçu de ma performance, énervé même. Ce n’est pas ça mon vrai visage. J’ai envie de montrer le footballeur que je suis. On attend beaucoup de moi. Mon père a été entraîneur. Il a suivi mon évolution, toujours analysé mes matchs de façon objective depuis tout petit. Je serai content de moi après ma carrière. Je n’ai pas le temps de me satisfaire, je veux toujours progresser. » Au moins, le coach Patrick Vieira n’a pas besoin de le secouer.