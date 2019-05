Nice : Patrick Vieira a compris qu'Instagram pouvait l'aider

Dans : OGCN, Ligue 1.

Du haut de ses 42 ans, Patrick Vieira est d'une génération de footballeurs où les célébrations dans les vestiaires n'étaient pas diffusées en direct par les joueurs, où les téléphones portables existaient à peine, et où les réseaux sociaux n'étaient pas devenus un média à part entière. Mais l'entraîneur de l'OGC Nice n'est pas du genre à s'opposer à l'utilisation de ces outils par ses joueurs, même s'il est étonné de tout cela. Dans le Journal du Dimanche, Patrick Vieira explique qu'il a même utilisé l'appétit des jeunes footballeurs pour les images afin de mieux préparer les matches.

« Ce qui m’a frappé le plus après les matches cette saison, c’est qu’ils attrapent leur téléphone, vont sur Instagram avant même d’enlever leurs chaussures ou leur maillot. Au lieu de me battre contre ces nouveaux médias, j’ai choisi de les utiliser : à chacun, le staff envoie un montage vidéo de cinq à dix minutes de son prochain adversaire direct, par exemple Cavani pour Dante cette semaine. Quand on débriefe ensemble, je me rends compte que 90 % des joueurs s’en sont servis », constate le technicien niçois, qui a préféré surfé sur les habitudes de son vestiaire plutôt que de tourner le dos à une situation qu'il ne pourra de toute façon par changer.