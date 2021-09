Nice-OM : Sanction acceptée à l'OGCN

Dans : OGC Nice.

Par Guillaume Conte

L’OGC Nice a décidé d’accepter les décisions de la commission de discipline, y compris le retrait d’un point après les incidents du match face à l’OM. En conférence de presse, Jean-Pierre Rivère a fait savoir qu’il ne ferait pas appel de cette décision. « Ce qui s'est passé est inadmissible. On déplore ces incidents. Il était clair dans notre esprit qu'il n'est pas question de faire appel de cette décision. La commission a fait son travail en profondeur et en détail. Notre devoir est d'assumer nos fautes. On souhaite tirer un trait sur cet évènement, sans l’oublier », a fait savoir le président du Gym, qui est désormais suspendu à la décision de l’OM, qui peut encore contester cette décision de donner le match à rejouer.