Nice : Justin Kuivert, le fils à papa fait rêver l'Europe

Dans : OGC Nice.

Par Nicolas Issner

Justin Kuivert a été l’homme fort de l’OGC Nice face à l’Olympique de Marseille. Impliqué sur trois buts, le jeune ailier de 22 ans commence à exploser aux yeux de tous.

Mieux vaut tard que jamais pour Justin Kluivert. Prêté par l’AS Rome à l’OGC Nice, le jeune néerlandais a offert la qualification aux Aiglons pour le dernier carré de la Coupe de France, une première pour le club depuis 2011. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, Justin Kluivert a fait le show à l’Allianz Riviera devant 33 000 spectateurs azuréens en fusion. Buteur à la 29e minute d’une très belle tête piquée du haut de ses 1.71m, il a récidivé d’une frappe exceptionnelle en dehors de la surface peu de temps après le retour des vestiaires. Un premier match référence en rouge et noir pour celui qui compte 2 buts et 3 passes décisives en Ligue 1. Si sa prestation fut exceptionnelle, elle a des chances d’aboutir à un trophée après 25 saisons blanches. Pas encore au niveau de son père, le joueur prêté à Leipzig la saison dernière voit peut-être son aventure niçoise perdurer.

Kluivert, une option d’achat à 14 millions

L’OGC Nice pourrait réaliser un sacré casse en s’octroyant les services du feu follet néerlandais, prêté par la Roma, pour la modique somme de 14 millions d’euros. 9 fois buteur en 68 matchs avec la Louve lors de son arrivée dans la capitale transalpine, l'ancien de l'Ajax est de nouveau au centre de toutes les attentions à Nice. Peu en vue lors de la première partie de saison à Nice, Justin Kluivert prend de plus en plus d’ampleur dans la formation de Christophe Galtier. Touché aux ischio-jambiers, le fils de Patrick Kluivert a raté deux mois de compétition avant de ne plus être délogé du onze de départ. Impliqué sur 5 buts en Ligue 1 (2 buts, 3 passes) il compte 11 titularisations sur les 12 dernières rencontres du GYM. Justin Kluivert a gagné des points et compte déjà de meilleures statistiques qu’en Allemagne. La jeune pépite néerlandaise vient peut-être de trouver son rythme de croisière à Nice.