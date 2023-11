Nice endort tout le monde, Riolo sort les grands moyens

Dans : OGC Nice.

Par Eric Bethsy

Vainqueur face à Toulouse (1-0) dimanche en Ligue 1, l’OGC Nice a de nouveau gardé sa cage inviolée. Le Gym base essentiellement son jeu sur sa solidité, au risque d’endormir certains observateurs comme Daniel Riolo.

On parlera bientôt de victoire à la niçoise. Pour la cinquième fois cette saison, l’OGC Nice s’est imposé sur le score de 1-0. L’équipe azuréenne, toujours invaincue après son match face à Toulouse dimanche, a ajouté une dixième clean sheet à son parcours. Une statistique unique parmi les cinq principaux championnats européens. A ce rythme, le Gym semble parti pour effacer plusieurs records, sans pour autant marquer les esprits. Nice est effectivement critiqué pour le manque de spectacle dans ses rencontres.

Riolo se moque de Farioli

La philosophie du coach Francesco Farioli ne fait pas l’unanimité, notamment auprès de Daniel Riolo. « L'ennui niçois... Je ne sais pas comment il faut le dire, a commenté le journaliste de RMC. Il parait qu'on n'a pas trop le droit de dire qu'on se fait chier quand on regarde Nice, parce qu'en fait il faut être patient. Il faut attendre parce que c'est la première phase... Donc comme on est dans la première phase de l'ennui à mourir, c'est dans la deuxième phase qu'il y aura l'éclairage, que la lumière viendra... Je ne sais pas si ce sera en janvier, février. Les experts en "Farioli-ball" ne m'ont pas encore donné la date. »

Pas de panique ! Que tous ceux qui se font chier devant Nice soient rassurés… c’est en 2e partie de saison que le Farioli Ball prendra sa pleine mesure .. la c’est juste de la mise en place … un brouillon en gros.

🤔🤔 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) November 26, 2023

« Moi j'attends la date pour être prêt ce jour-là dans mon canapé, je veux être prêt, j'enlève les coussins pour ne pas m'endormir, s’est moqué Daniel Riolo. Je pense que je prendrai même un tabouret pour que ce soit plus dur, pour qu'il n'y ait pas de risque d'endormissement. Ce jour-là je veux vraiment fêter ça ! Donc je ne sais pas, février, janvier... Je ne sais pas quand arrivera l'avènement du "Farioli-ball". Mais on me dit "sois patient et en attendant tais-toi". Donc voilà, il ne faut pas dire qu'on s'ennuie. » A l’Allianz Riviera, les supporters niçois ne sont pas non plus emballés.