Morgan Sanson s'engage avec l'OGC Nice

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

L'OGC Nice a officialisé ce lundi soir la signature de Morgan Sanson qui arrive d'Aston Villa sous forme de prêt avec option d'achat. En 2022-2023, le milieu de terrain avait fini la saison avec Strasbourg.

« Morgan est un joueur mature, qui connait parfaitement la L1. Il arrive sous la forme d’un prêt avec option d’achat mais nous souhaitons qu’il s’inscrive avec nous dans la durée. C’est un garçon ambitieux qui va apporter son expérience et son talent à l’équipe. Morgan a des qualités physiques qui lui permettent d’avoir une grosse activité. Il va pouvoir mettre au service de l’équipe toute sa qualité technique et son intelligence de jeu », a commenté, Florent Ghisolfi, le directeur sportif du Gym.

De son côté, Morgan Sanson s'est réjoui de continuer en Ligue 1 sous le maillot de Nice. « C’est une fierté de rejoindre l’OGC Nice. Je connais bien le club et les joueurs, que j’ai souvent rencontrés. Je connais Nice et l’ambiance qu’il y a à l’Allianz Riviera. J’attends impatiemment de tout découvrir avec le maillot rouge et noir. Je me sens bien, frais. Je sais que le club est ambitieux, je le suis aussi. J’ai hâte de me mettre au travail et j’espère que nous réaliserons de grandes choses ensemble. »