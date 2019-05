Mercato : Le Milan AC attend les soldes pour s'offrir Saint-Maximin

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Plus que jamais sous la menace d’une sanction de l’UEFA pour non-respect des règles du fair-play financier, le Milan AC se prépare tout de même à un mercato ambitieux, notamment dans le secteur offensif. Certains joueurs comme Suso ne font plus totalement l’unanimité et seront vendus. Ainsi, du côté de l’état-major du club lombard, on regarde vers de la Ligue 1 pour trouver un ou deux joueurs offensifs de qualité.

25 ME, c'est trop pour le Milan AC ?

Et à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, le Milan AC n’a pas lâché l’affaire dans le dossier Allan Saint-Maximin, piste de longue date du club italien. En effet, le média affirme que le club espère toujours recruter le virevoltant attaquant, sous contrat à Nice jusqu’en juin 2020, lors du prochain mercato. Mais pour cela, il faudra certainement payer une somme comprise entre 25 et 30 ME. Un montant important que le Milan AC tente actuellement de revoir à la baisse selon le journal aux pages roses. Preuve que le club ne fera pas n'importe quoi malgré ses moyens au mercato...