Alex Telles, le gros coup de Nice au mercato

Dans : OGC Nice.

Par La Rédaction

Barré par la grosse concurrence à Manchester United, Alex Telles se cherche actuellement une porte de sortie. L’OGC Nice compte bien se positionner sur le défenseur brésilien.

Malgré le départ de Christophe Galtier, l’OGC Nice ne baisse pas ses ambitions de devenir un club habitué à l’Europe. Avec le retour de Lucien Favre qui avait réussi la meilleure saison du club en 2016/2017 au XXIe siècle en terminant troisième, la direction envoie un message fort aux autres équipes du championnat. Après les arrivées de Rares Ilie, Marcin Bulka, Badredine Bouanni et bientôt Mattia Viti, Nice continue de faire des affaires sur ce mercato estival. Outre tous ces transferts, le club travaille en interne sur un international Brésilien. Alex Telles (3 sélections). En effet, selon les informations de Nice-Matin, la rumeur qui circule depuis quelques jours est bel et bien vraie. La direction niçoise tente de convaincre le joueur de Manchester United de rejoindre la Côte d’Azur. Relayé en troisième plan par la concurrence du titulaire indiscutable Luke Shaw et l’arrivée de Tyrell Malacia, le joueur de 29 ans pourrait se chercher un club où rebondir. Ça tombe bien, Nice est prêt à l’accueillir.

Un prêt à Nice pour disputer la Coupe du monde ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par alextelles13 (@alextelles13)

Le temps est compté pour Alex Telles. Si l’ancien joueur du FC Porto a pour objectif de disputer la Coupe du monde au Qatar avec le Brésil, il va falloir quitter Manchester United. Car avec la présence de Guilherme Arana et Alex Sandro, une convocation semble peu probable pour Telles s’il décide de rester en Angleterre. Nice étudie scrupuleusement sa situation et aimerait obtenir le prêt du latéral gauche pour une saison, si l’on en croit la presse locale niçoise. En Ligue 1, Telles sera en concurrence avec l'ancien lyonnais Melvin Bard et aura peut-être plus de chance de s’exprimer librement, afin de faire partie de la liste de Tite pour le mondial.